Экс-министра Украины заподозрили в госизмене

https://news.ru/storage/news/e42eb467be5aa421cd566fc13d188136/db6aab0d-bfd5-49cd-8307-905dbb139a06_850.jpg 24tv.ua

Дмитрий Саламатин

Генпрокуратура Украины заподозрила в госизмене в пользу России экс-главу Минобороны Дмитрия Саламатина. В надзорном ведомстве полагают, что он был причастен к «преступной организации» свергнутого президента Виктора Януковича.

Подозрение бывшему министру объявил департамент международно-правового сотрудничества, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Эта юридически неуклюжая формулировка — по сути предвестник возможного обвинения, результаты которого могут оказаться негативными для Саламатина.

Суть претензий заключается в «завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путём злоупотребления своим служебным положением». Помимо этого, экс-министру вменяют «подрыв обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины» из-за вытеснения страны с мировых рынков оружия, что было на пользу России, уточнил Луценко.

По его словам, только действия по срыву госконтракта с Минобороны Ирака на поставку, ремонт и обслуживание военной техники привели к убыткам Украины на $560 млн.

«Действия привели к существенному ухудшению отношений между Украиной и Республикой Ирак, что привело к досрочному прекращению указанных контрактов, позволило Российской Федерации усилить свои переговорные позиции на этом рынке как конкурента Украины», — сказано в официальном сообщении Генпрокуратуры.

С момента срыва иракских контрактов Украина не заключила ни одного аналогичного широкомасштабного контракта в военной сфере, уточнили в ведомстве.

Дмитрий Саламатин возглавлял Минобороны Украины с февраля по декабрь 2012 года. До февраля 2014 года он был советником Виктора Януковича.

Ранее, как сообщал News.ru, Юрий Луценко рассказал о «третьей волне оккупации» со стороны России, которой стал инцидент с военными кораблями Украины в Керченском проливе. Первыми двумя волнами, по словам генпрокурора, являются присоединение Крыма и события в Донбассе.