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Экс-министр обороны Украины хочет стать президентом

Анатолий Гриценко Wikimedia Commons

Анатолий Гриценко

в мире [ версия для печати ]

Бывший министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция», Анатолий Гриценко подал документы на регистрацию в кандидаты на должность президента. На выборы он идёт с программой «Честный президент будет служить людям».

«В программе изложено, что нужно сделать в каждой из ключевых сфер страны: безопасность, деоккупация территорий, борьба с коррупцией, подъем экономики. И четко сказано, я иду на один срок», — заявил он на брифинге.

Ранее News.ru писал о том, что на выборах президента Украины не будет российских наблюдателей. Гражданам РФ, желающим следить за процессом голосования, будет отказано в регистрации, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.


#украина #выборы
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