https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Один из бывших лидеров ополчения Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) опроверг свою причастность к крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. По его словам, никакого отношения к делу он не имеет.

Никаких комментариев не даю. Могу сказать только, что ополчение Boeing не сбивало, — сказал Стрелков « Интерфаксу » .

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Ранее международная группа экспертов, занимающаяся расследование причин катастрофы малайзийского Boeing MH17, назвала имена причастных к крушению лайнера. По данным следователей, это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов и Леонид Гарценко с Украины. Им будут предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание по этому делу пройдёт 9 марта 2020 года, писал News.ru.