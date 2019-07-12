https://static.news.ru/photo/bbfe000c-a49f-11e9-853b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Бывший премьер-министр Крыма в составе Украины Анатолий Могилёв считает, что вернуть полуостров можно благодаря новому переговорному процессу «Крымский формат» В этом должны помочь Соединённые Штаты Америки и Великобритания.

Для эффективного решения Украина должна действовать ассиметрично, исходя из собственных национальных интересов. Необходимо инициировать новый переговорный процесс — «Крымский формат», — написал Могилёв на своей странице в Facebook.

По мнению экс-премьера, в «Крымский формат» должны войти Украина, Россия, США и Великобритания, которые подписали 25 лет назад Будапештский меморандум, гарантирующий Украине территориальную целостность в обмен на её отказ от ядерного оружия. Только такие переговоры помогут остановить войну на Донбассе и вернуть Крым Украине, информируют argumenti.ru .

Украинские депутаты рассмотрят проект о введении уголовной ответственности за непризнание Крымского полуострова и части ДНР украинскими территориями. Спикер Рады предлагают уточнить статью 110 УК Украины «О посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Новый законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы от трёх лет за «умышленное непризнание» Крыма и Донбасса подконтрольными Киеву территориями, писал News.ru.