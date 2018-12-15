Экс-министр ФРГ предостерёг ЕС от экспорта оружия

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Евросоюзу необходимо пересмотреть политику по заключению оборонных контрактов на Ближнем Востоке.
«Мы должны быть осторожнее и вести обсуждение на уровне ЕС», — сказал он во время выступления на XVIII Дохийском форуме.
По его словам, Ближний Восток находится в списке десяти регионов, «лидирующих по импорту оружия, а восемь крупнейших экспортёров — из Европы».
Ранее News.ru писал о том, что Россия в 2017 году вышла на второе место в мире по производству оружия, отмечается в ежегодном докладе, опубликованном SIPRI. Лидер по продаже и производству вооружений и военной техники (ВиВТ) с большим отрывом — США, Великобритания впервые с 2002 года опустилась третью строчку рейтинга.