Экс-министр экологии Украины первым собрался в президенты

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Игорь Шевченко

Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко первым подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на предстоящих выборах президента страны. Его агитационные плакаты уже появились в разных городах страны.

Потенциальный претендент на кресло главы государства заявляет, что намерен «продвигать интересы Украины» и «действительно стать гарантом конституции», которую сейчас, как отмечает он, не соблюдают.

«Я не являюсь членом никакой партии, я иду как самовыдвиженец», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, он имеет «определенный рейтинг поддержки в обществе», однако социологические опросы не показывают его имя в списке лидеров президентской кампании.

Шевченко занимал должность министра экологии и природных ресурсов государства с декабря 2014 года до июля 2015 года. Он был уволен решением Верховной рады из-за подозрений в коррупции.

Кампания по выборам лидера страны, как сообщал News.ru, началась на Украине в последний день 2018 года. Центризбирком будет регистрировать кандидатов на пост президента до 3 февраля. Сейчас на эту должность претендуют 17 человек. В их числе экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, депутат Рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, а также мэр Львова Андрей Садовой.