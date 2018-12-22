USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,938.94 $
МОСКВА-6°C02:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Экс-лидер либеральных демократов скончался в Британии

Jayne Russell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бывший лидер либерал-демократов Пэдди Эшдаун скончался в возрасте 77 лет после непродолжительной болезни. В ноябре дипломат заявил, что лечится от рака мочевого пузыря.

Эшдаун умер вечером 22 декабря, сообщил пресс-секретарь партии.

Нынешний лидер британских либерал-демократов Винс Кейбл отметил, что это был «чрезвычайно печальный день» для партии и всех, кто участвует в политической жизни королевства, передаёт The Guardian.

Политик возглавлял третью по популярности партию Великобритании с 1988 по 1999 годы. В 2002 году был назначен Верховным представителем по Боснии и Герцеговине.

Ранее News.ru сообщал, что в возрасте 87 лет скончался сын основателя королевства Саудовская Аравия Таляль Абдель Азиз Аль Асуд. Покойный являлся 18-м ребёнком Абделя Аль-Сауда и сводным братом нынешнего правителя — Салмана Азиза.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
культура 23:49, 18 декабря 2018
Скончался актёр Олег Мартьянов
в мире 08:04, 6 декабря 2018
Гражданин РФ скончался в тюрьме США
спорт 19:44, 3 декабря 2018
Скончался бывший президент «Барселоны»
Лента новостей
общество 02:07
РПЦ: автокефалия урежет права украинских раскольников
общество 02:02
Сеть отреагировала на слова о «приятном» повышении МРОТ
происшествия 01:27
Крупное ДТП с участием скорой помощи произошло в Москве
в мире 01:23
Шрёдер назвал причину давления США по «Северному потоку — 2»
происшествия 01:14
Психологи работают с родными горняков в Соликамске
общество 01:13
Митинг транспортников Пскова собрал сотни протестующих
в мире 00:20
Протестующие во Франции «казнили» чучело Макрона
общество 00:18
Тепло вернулось в дома Саратова после устранения аварии
в мире 23:50
Увольнение председателя ФРС опровергли в Белом доме
в мире 23:45
Врачи заставили гитариста играть во время операции на его мозге
шоу-бизнес 23:42
Лоза назвал лидера «Бумбокса» сумасшедшим
общество 23:28
Ростехнадзор перенёс проверку шахты в Соликамске
происшествия 23:27
Спасатели остановили спуск в соликамскую шахту
в мире 23:20
Последний участник Варшавского восстания умер в Израиле
общество 22:51
Стали известны имена заблокированных в шахте
Другие новости
в мире 01:23
Шрёдер назвал причину давления США по «Северному потоку — 2»
в мире 00:20
Протестующие во Франции «казнили» чучело Макрона
в мире 23:50
Увольнение председателя ФРС опровергли в Белом доме
в мире 23:45
Врачи заставили гитариста играть во время операции на его мозге
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top