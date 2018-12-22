Экс-лидер либеральных демократов скончался в Британии

https://news.ru/storage/news/e35e57077689e0f6b4940e7d6a8be744/1ee42de6-6e17-408b-ad3d-a49e3c88a408_850.jpg Jayne Russell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший лидер либерал-демократов Пэдди Эшдаун скончался в возрасте 77 лет после непродолжительной болезни. В ноябре дипломат заявил, что лечится от рака мочевого пузыря.

Эшдаун умер вечером 22 декабря, сообщил пресс-секретарь партии.

Нынешний лидер британских либерал-демократов Винс Кейбл отметил, что это был «чрезвычайно печальный день» для партии и всех, кто участвует в политической жизни королевства, передаёт The Guardian.

Политик возглавлял третью по популярности партию Великобритании с 1988 по 1999 годы. В 2002 году был назначен Верховным представителем по Боснии и Герцеговине.

Ранее News.ru сообщал, что в возрасте 87 лет скончался сын основателя королевства Саудовская Аравия Таляль Абдель Азиз Аль Асуд. Покойный являлся 18-м ребёнком Абделя Аль-Сауда и сводным братом нынешнего правителя — Салмана Азиза.