Экс-кандидат в президенты США готов к новой гонке

Сенатор Берни Сандерс, баллотировавшийся в президенты США в 2016 году от Демократической партии, намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на выборы 2020 года.
По словам близкого к политику источника, он вдохновился тем, что в последнее время его популярность среди населения выросла. По данным социологических опросов, Сандерс является одним из популярнейших членов Демократической партии, передаёт Yahoo News.
«Сейчас у сенатора есть то, чего не было в прошлый раз — самый высокий уровень популярности среди выборных чиновников», — сообщил источник.
Ранее News.ru писал о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер намерен проверить связь президента США Дональда Трампа с Национальной стрелковой ассоциацией США. Бывший помощник кампании Трампа Сэм Нюнберг рассказал телеканалу CNN о том, что при общении с командой Мюллера, который занимается расследованием о возможном вмешательстве России в президентские выборы США, многие заданные ему вопросы касались именно связи президента со стрелковой ассоциацией. Спецпрокуроров, в частности, интересовало начало отношений Трампа с организацией.