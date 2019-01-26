Экс-кандидат в президенты США готов к новой гонке

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Сенатор Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс, баллотировавшийся в президенты США в 2016 году от Демократической партии, намерен снова выдвинуть свою кандидатуру на выборы 2020 года.

По словам близкого к политику источника, он вдохновился тем, что в последнее время его популярность среди населения выросла. По данным социологических опросов, Сандерс является одним из популярнейших членов Демократической партии, передаёт Yahoo News.

«Сейчас у сенатора есть то, чего не было в прошлый раз — самый высокий уровень популярности среди выборных чиновников», — сообщил источник.

Ранее News.ru писал о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер намерен проверить связь президента США Дональда Трампа с Национальной стрелковой ассоциацией США. Бывший помощник кампании Трампа Сэм Нюнберг рассказал телеканалу CNN о том, что при общении с командой Мюллера, который занимается расследованием о возможном вмешательстве России в президентские выборы США, многие заданные ему вопросы касались именно связи президента со стрелковой ассоциацией. Спецпрокуроров, в частности, интересовало начало отношений Трампа с организацией.