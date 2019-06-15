https://static.news.ru/photo/64d57e90-9004-11e9-a3c5-fa163e074e61_1024.jpg Герхард Шрёдер Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Немецкая община Крыма пригласила бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера посетить российский полуостров. Об этом сообщил глава организации и парламентарий Юрий Гемпель.

Господин Шрёдер в Крыму ещё не был, но, учитывая его заявления, думаю, теперь он просто обязан посетить наш полуостров, — цитирует Гемпеля РИА Новости .

Гемпель заявил, что крымчане относятся к Шрёдеру с уважением и доверием.

Ранее в интервью немецкому Bild Шрёдер отметил, что «Крым — это давняя русская территория». Политик отметил, что передача Крыма России имеет под собой «правовую основу, оно было совершено с одобрения населения». В связи с этим он призвал ЕС отменить антироссийские санкции, писал News.ru.

Крым стал частью России после проведённого там в марте 2014 года референдума, подавляющее большинство высказалось за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчёркивала, что голосование прошло в полном соответствии с международным правом.