https://static.news.ru/photo/73e8d220-b4ed-11e9-9358-fa163e074e61_660.jpg Кондолиза Райс Фото: James Branaman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России. По её словам, скоро у Вашингтона просто не останется тех, кого ещё можно обложить санкциями.

Она отметила, что полностью поддерживает санкционирование тех, кто причастен к захвату Крыма. При этом политик подчеркнула, что нельзя ограничивать молодое поколение россиян, которое тянется к Западу.

Существует более молодая, другая Россия, это в основном молодые люди, но некоторые из них просто люди среднего класса, которые водят своих детей в «Макдоналдс», хотят иметь лучшую жизнь и тому подобное... Поэтому я надеюсь, что мы не введём санкции, которые ограничат молодых людей, желающих посетить Запад, — заявила Райс в интервью украинскому изданию « Новое время ».

Ранее, как писал News.ru, Райс призвала Украину жить в мире со своим российским соседом. По её словам, украинцам не нужно отторгать всех жителей России.