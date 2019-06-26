https://static.news.ru/photo/2679aa9a-981f-11e9-bd48-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Суд отпустил из-под стражи бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Александра Щеголева, которого обвиняют в преступлениях против Евромайдана.

Меру пресечения Щеголеву изменили с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, — сообщили его адвокаты.

В апреле 2017 года экс-глава государства Пётр Порошенко внёс поправки в уголовно-процессуальное законодательство, которые позволили инициировать заочный судебный процесс над бывшим президентом Виктором Януковичем. По этому делу также проходит Щеголев. Он обвиняется в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путём «проведения антитеррористической операции».

Как писал News.ru, сотрудник Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк может быть вызван на допрос по делу о Евромайдане. Такое ходатайство заявил экс-заместитель главы администрации Януковича юрист Андрей Портнов.