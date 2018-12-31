Экс-главу Nissan Карлоса Гона «угостят» перед допросом

https://news.ru/storage/news/521ba14a8fa538daa83b5a75e06b4861/4275ee94-00fc-4581-8fa6-b15066a7c68c_850.jpg Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

Бывшего руководителя концерна Nissan и его альянса с Renault и Mitsubishi Карлоса Гона накормят быстрорастворимой лапшой соба. Длинные нити угощения обозначают в Японии долголетие.

Простой трапезой отметят Новый год и остальные «коллеги» топ-менеджера по токийской тюрьме, пишет РИА Новости. Аскетичным обедом подозреваемый в финансовых махинациях утолит голод перед очередным допросом.

Обычно на время праздников — с 1 по 3 января — госучреждения страны закрыты и выуживать информацию у арестованных не приходится. Но из-за продления ареста Гону придётся встретиться с правоохранителями.

Ранее News.ru сообщал о том, что задержанный управленец отрицает причастность к каким-либо преступлениям, связанным с бывшим местом работы. По информации японской прокуратуры, он занизил данные в декларации о доходах за период с 2010 по 2017 год.