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Генпрокуратура Украины подозревает экс-главу Нацбанка Валерию Гонтарёву и бывшего замглавы администрации Порошенко Алексея Филатова в пособничестве в завладении около $6 млн. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

ICU была вовлечена в сделку между аграрным фондом и одним из банков, в результате чего деньги были растрачены, если не ошибаюсь, 150 миллионов гривен, были фактически украдены. Подозрение получает человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера: заместитель группы ICU Стеценко и Гонтарёва как руководитель ICU, и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку, — заявил Луценко в ходе общения с журналистами.

И Гонтарёву, и Филатова вызвали в ГПУ 12 августа для проведения допроса в качестве подозреваемых.

Как писал News.ru, прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Пётр Порошенко. Этому предшествовали показания под присягой юриста Андрея Портнова. Он был первым заместителем руководителя администрации четвёртого президента Украины Виктора Януковича.