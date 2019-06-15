Фото: Global Look Press

Главу украинского МИДа Павла Климкина могут отправить за океан на должность посла в США.

Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на собственный осведомлённый источник в украинских дипломатических кругах. Он поедет послом в Соединённые Штаты. Это произойдёт в ближайшее время, конечно, если будут решены...