Экс-главу ЦИК ДНР отправили под арест без права выхода под залог
Евгений Черненко
18:44, 14 июня 2019 2 147
https://static.news.ru/photo/ed654aaa-8ebb-11e9-b3bf-fa163e074e61_1024.jpgФото: Global Look Press
Украинское правосудие вынесло определение поместить задержанного накануне экс-руководителя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики (ДНР) Романа Лягина на 60 дней в СИЗО на время проведения следственных действий.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Решением Шевченковского суда бывший руководитель так называемой «центральной избирательной комиссии» ДНР заключен под стражу на 60 суток,— написала Сарган.
Рішенням Шевченківського суду колишнього керівника так званої «центральної виборчої комісії» терористичної організації ДНР Романа Лягіна взято під варто на 60 діб без альтернативи застави