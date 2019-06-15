Фото: Global Look Press

Украинское правосудие вынесло определение поместить задержанного накануне экс-руководителя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики (ДНР) Романа Лягина на 60 дней в СИЗО на время проведения следственных действий.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Решением Шевченковского суда бывший руководитель так называемой «центральной избирательной комиссии» ДНР заключен под стражу на 60 суток, — написала Сарган.

Как уточнила представитель Генпрокуратуры, дополнительно суд определил отказать задержанному в возможности просить выхода на свободу под залог.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании экс-главы Центризбиркома ДНР, которого на Украине обвиняют в государственной измене, писал News.ru.