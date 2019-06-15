https://static.news.ru/photo/1080d6a8-906f-11e9-b7c0-fa163e074e61_1024.jpg БТР-60 батальона «Донбасс» Фото: Ліонкінг/Wikimedia Commons

Бывший начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские военные по ошибке атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».

Инцидент произошёл в районе города Попасная, который находится под Луганском.

Лётчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее, — заявил Муженко в эфире UATV .

Затем пилоты нанесли удар по объекту. Военные долго разбирались, чья это колонна. Экс-глава ВСУ выразил сожаление из-за произошедшего, отметив, что никто не пострадал.

Ранее власти самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) обвинили украинских военных в подготовке провокации. По данным народной милиции ДНР, бойцы ВСУ собираются сорвать новое соглашение по перемирию. Украинские силовики намерены обстрелять собственные позиции в районе Авдеевки, а также инфраструктуру в близлежащих населённых пунктах. Освещать это мероприятие будут журналисты из Киева, писал News.ru.