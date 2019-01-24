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Экс-глава Шотландии не признал вину в домогательствах

Алекс Салмонд Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алекс Салмонд

в мире [ версия для печати ]

Бывший глава Шотландии и ведущий политического шоу на RT Алекс Салмонд, подозреваемый в домогательствах, заявил о своей невиновности.

«Я полностью опровергаю эти обвинения в преступлениях, и я буду защищать себя в суде», — приводит издание Telegraph слова Салмонда.

Шотландская полиция предъявила Салмонду обвинения по делу о домогательствах.

Он сам пришёл на первый допрос. И после беседы со следователями был отпущен.

Скандал вокруг Салмонда связан с двумя жалобами на сексуальные домогательства с его стороны в 2013 году, когда он был первым министром. Сам Салмонд отрицает, что домогательства имели место, и подал в суд на региональное правительство поскольку с его подачи началось расследование.

Ранее Салмонд заявил, что покидает Шотландскую национальную партию, членом которой он был 45 лет, во имя ее интересов.

Актриса Елена Антоненко, которая долгие годы строила карьеру в Соединённых Штатах, обвинили худрука МХТ им. Чехова Олега Табакова в домогательствах, писал News.ru.


#ДОМОГАТЕЛЬСТВО #расследование #Шотландия
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