Экс-глава СБУ решил стать президентом Украины

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко решил заявить свою кандидатуру на выборы президента страны, которые состоятся 31 марта.
«Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины», — написал экс-силовик на своей странице в Facebook.
В настоящее время лидером предвыборной гонки является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. На второе место в рейтинге популярности неожиданно для многих вырвался шоумен Владимир Зеленский, а замыкает тройку действующий глава государства Пётр Порошенко. Кроме того, на поддержку избирателей может рассчитывать депутат от «Оппозиционой платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Всего о президентских амбициях в настоящее время заявили 30 человек.
Ранее News.ru писал о том, что избрание актёра и шоумена Владимира Зеленского президентом Украины подвергнет страну серьёзной опасности, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, неопытный в политических делах артист моментально попадёт «в руки опытных интриганов».