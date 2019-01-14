Экс-глава СБУ решил стать президентом Украины

https://news.ru/storage/news/50aac96dfefe8e53cb0bcece4238ef1c/dcb01fad-07d9-4638-8bca-488edd7eec78_850.jpg Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко решил заявить свою кандидатуру на выборы президента страны, которые состоятся 31 марта.

«Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины», — написал экс-силовик на своей странице в Facebook.

В настоящее время лидером предвыборной гонки является глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. На второе место в рейтинге популярности неожиданно для многих вырвался шоумен Владимир Зеленский, а замыкает тройку действующий глава государства Пётр Порошенко. Кроме того, на поддержку избирателей может рассчитывать депутат от «Оппозиционой платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Всего о президентских амбициях в настоящее время заявили 30 человек.

Ранее News.ru писал о том, что избрание актёра и шоумена Владимира Зеленского президентом Украины подвергнет страну серьёзной опасности, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, неопытный в политических делах артист моментально попадёт «в руки опытных интриганов».