Первый среди равных: экс-глава СБУ хочет возглавить Украину

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Валентин Наливайченко

Всеукраинский съезд партии «Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко «Справедливость» выдвинул дважды бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) кандидатом в президенты страны. В случае своего избрания он пообещал отказаться от президентского иммунитета, так как «все должны быть равны перед законом».

«Сразу же после избрания на должность внесу законопроект о лишении привилегий, иммунитета и неприкосновенности президента и буду инициировать раз и навсегда лишение неприкосновенности депутатов и судей», — цитирует выступление Наливайченко на съезде «Интерфакс-Украина».

Претендент на кресло главы государства заверил, что намерен бороться с коррупцией, повысить прозрачность системы государственного управления, расширить права территориальных громад. Помимо этого он отметил, что имеет «стратегический план действий, как восстановить мир и как осуществить деоккупацию».

Валентин Наливайченко возглавлял СБУ с 2006 по 2010 и с 2014 по 2015 годы. Он также является депутатом Верховной Рады. В России против него возбуждено уголовное дело о применении запрещённых средств и методов ведения войны, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста и похищении человека.

Кампания по выборам лидера страны, как сообщал News.ru, началась на Украине в последний день 2018 года. Центризбирком будет регистрировать кандидатов на пост президента до 3 февраля. О намерении побороться за президентский пост политическое движение Наливайченко заявляло ещё в мае 2018 года.