Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице

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Игорь Коцюруба

Бывший глава «Правого сектора» (организация запрещена на территории РФ) Игорь Коцюруба был госпитализирован с телесными повреждениями. Мужчина скончался в медучреждении.

Инцидент произошёл 16 декабря. По некоторым данным, львовский активист пытался свести счёты с жизнью. Однако его соратники утверждают, что речь идёт об убийстве.

Коцюрубе было 53 года, сообщает РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины и экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош предложил «открыть охоту» на священнослужителей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). По его словам, эти люди служат президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, поэтому охота на них — дело, угодное Богу и Украине.