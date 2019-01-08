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Экс-глава Nissan отказывается признавать свою вину

Rodrigo Reyes Marin/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Токио на судебном заседании бывший руководитель автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что предъявленные ему обвинения «лишены основания».

По его словам, он 20 лет занимался восстановлением Nissan, а не причинением ему вреда.

Адресованные ему обвинения в сокрытии своих доходов Гон назвал ошибочными.

«Я невиновен, а продление содержания под стражей несправедливо. От всего сердца я испытываю любовь и благодарность к Nissan, изо всех сил старался восстановить его положение», — заявил он.

Это выступление стало первым его появлением после ареста. Срок пребывания Гона под стражей был продлён до 11 января. Адвокаты задержанного потребовали раскрыть причины этого решения. Прокуратура объяснила это опасениями сокрытия улик и бегства подозреваемого.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил могилу своего отца — бывшего министра иностранных дел Синтаро Абэ и поклялся продвинуть мирный договор с Россией, а также разрешить вопрос о принадлежности Южных Курильских островов.


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