https://static.news.ru/photo/99fe298e-939a-11e9-bfcc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/irina.kalatozishvili

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили арестован по делу о массовых беспорядках, произошедших в Тбилиси в ночь на 20 июня.

При этом защита обвиняемого просила отпустить его из-под стражи, однако Тбилисский суд принял решение в ходатайстве отказать.

Как сообщил грузинскому Первому каналу адвокат экс-чиновника Мамука Чабашвили, его подзащитного обвиняют по ч.1 и ч. 2 ст. 225 УК Грузии (организация группового насилия, участие в нём и руководство им).

Он также пояснил, что следователи строят обвинение на том, что Окруашвили был на стихийном митинге 20 июня и призывал участников к насилию и нападению на здание парламента.

Отмечается, что Окруашвили занимал пост главы Минобороны Грузии в 2004–2006 годах, а в годы президентства Михаила Саакашвили возглавлял МВД и Минэкономразвития страны.

Политическая ситуация в Грузии, как писал News.ru, обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.