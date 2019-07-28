Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили арестован по делу о массовых беспорядках, произошедших в Тбилиси в ночь на 20 июня.
При этом защита обвиняемого просила отпустить его из-под стражи, однако Тбилисский суд принял решение в ходатайстве отказать.
Как
Он также пояснил, что следователи строят обвинение на том, что Окруашвили был на стихийном митинге 20 июня и призывал участников к насилию и нападению на здание парламента.
Отмечается, что Окруашвили занимал пост главы Минобороны Грузии в 2004–2006 годах, а в годы президентства Михаила Саакашвили возглавлял МВД и Минэкономразвития страны.
Политическая ситуация в Грузии, как писал News.ru, обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.