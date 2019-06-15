https://static.news.ru/photo/e5b4e68c-8f7c-11e9-a9ea-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин на свадьбе Министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль и Вольфганга Майлингера Фото: kremlin.ru

Идея пригласить на свадьбу президента России Владимира Путина пришла к бывшей главе МИД Австрии Карин Кнайсль и её избраннику совершенно спонтанно. Об этом сама политик рассказала в интервью австрийским журналистам.

По словам Кнайсль, она была в составе делегации на открытии выставки Музея истории искусств в Вене, где также присутствовали президент Австрии Александр Ван дер Беллен и российский лидер Владимир Путин. При себе у дипломата была стопка приглашений на торжество, чтобы раздать их коллегам.

Когда осталось одно последнее приглашение, ей пришла в голову идея позвать на торжество главу РФ.

Я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину. Мы подошли к нему, вручили ему карточку. Я и думать не могла, что ровно к 18 июля, как было указано в приглашении, он даст согласие на 18 августа, — рассказала Кнайсль в интервью телеканалу Puls 4.

Свадьба Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера состоялась 18 августа. Президент России Владимир Путин посетил праздник в австрийском городе Грац и подарил молодым картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.

Ранее Кнайсль призналась, что иногда покуривала вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым табак, писал News.ru.