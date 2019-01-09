Экс-глава ЦРУ: Путин — подарок для НАТО

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Дэвид Петреус

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что президент России Владимир Путин является «самым большим подарком для НАТО со времен окончания холодной войны». По его мнению, политика главы РФ оправдывает существование альянса и делает США опорой для многих стран.

Такие заявления Петреус сделал на конференции Raisina Dialogue в Индии. Он также призвал жителей всех стран следить за аккаунтом президента США Дональда Трампа в Twitter. По его мнению, эти сообщения в микроблоге являются «нефильтрованными выражениями командующего и руководителя всё ещё великой мировой сверхдержавы».

По словам генерала, Вашингтон делает для НАТО гораздо больше, чем остальные члены альянса, и критикует их за то, что недостаточно спонсируют эту военную организацию.

11 июля Трамп обратился к партнёрам по НАТО с требованием увеличить расходы на военные нужды. Сумма должна равняться 2% ВВП, писал News.ru.