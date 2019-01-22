Экс-гендир Starbucks хочет стать президентом США

Бывший генеральный директор сети кофеен Starbucks Говард Шульц планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США 2020 года.
Бывший менеджер «глубоко задумался о своем будущем и о том, как он мог бы послужить своей стране», передаёт слова источника, знакомого с планами Шульца, CNN.
Он критикует нынешнего главу США Дональда Трампа.
Как ранее писал News.ru, украинский комик Владимир Зеленский, который заявил о своём намерении возглавить Украину, решил выйти из числа владельцев кипрской компании, имеющей бизнес в России.