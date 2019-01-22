Экс-гендир Starbucks хочет стать президентом США

https://news.ru/storage/news/a96f9299f6cb767d2147f6ac4a0d7b4f/708f2b46-ddf1-40d3-9cf8-f62e02daae0a_850.jpg Mairo Cinquetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший генеральный директор сети кофеен Starbucks Говард Шульц планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США 2020 года.

Бывший менеджер «глубоко задумался о своем будущем и о том, как он мог бы послужить своей стране», передаёт слова источника, знакомого с планами Шульца, CNN.

Он критикует нынешнего главу США Дональда Трампа.

Как ранее писал News.ru, украинский комик Владимир Зеленский, который заявил о своём намерении возглавить Украину, решил выйти из числа владельцев кипрской компании, имеющей бизнес в России.