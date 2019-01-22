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Экс-гендир Starbucks хочет стать президентом США

Mairo Cinquetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бывший генеральный директор сети кофеен Starbucks Говард Шульц планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США 2020 года.

Бывший менеджер «глубоко задумался о своем будущем и о том, как он мог бы послужить своей стране», передаёт слова источника, знакомого с планами Шульца, CNN.

Он критикует нынешнего главу США Дональда Трампа.

Как ранее писал News.ru, украинский комик Владимир Зеленский, который заявил о своём намерении возглавить Украину, решил выйти из числа владельцев кипрской компании, имеющей бизнес в России.


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