Экс-докладчик ООН назвал причину событий в Венесуэле

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Экс-специальный докладчик ООН Альфред де Зайас

Экс-специальный докладчик ООН Альфред де Зайас назвал причину экономической катастрофы в Венесуэле. По его словам, всему виной ограничительные меры со стороны США.

«Санкции убийственны», — заявил Альфред де Зайас в интервью The Independent.

Он подчеркнул, что беднейшие слои населения умирают без еды и медикаментов из-за действий Соединённых Штатов.

Зайас посетил Венесуэлу в конце 2017 года, после чего представил в ООН отчет о поездке, в котором призвал Международный уголовный суд выяснить, не являются ли санкции США преступлением против человечества. Однако в ООН к его докладу не прислушались.

Экс-докладчик считает, что причина заключается в том, что его выводы противоречат мнению о том, что Венесуэла нуждается в смене режима, а главную роль в этом процессе играют США, которые пытаются с помощью санкций свергнуть президента Николаса Мадуро.

Интерес Вашингтона Зайас пояснил инвестициями США в промышленность Венесуэлы, к которой после национализации потеряли доступ.

«Я чувствую, что если бы у Венесуэлы не было природных ресурсов, всем было бы плевать на Чавеса и Мадуро и кого-либо ещё», — приводит издание слова экс-докладчика.

23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс соответствующую клятву. Его кандидатуру поддержали США и ряд других стран. При этом Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее News.ru писал о том, что Гуаидо пытается договориться с военными и чиновниками о свержении совместными усилиями действующего президента страны Николаса Мадуро.