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Иранские военные пытались подстрелить американский дрон за несколько часов до нападения на танкеры. Вашингтон и Тегеран обвиняют в произошедшей в Оманском заливе провокации друг друга.

По некоторым данным, беспилотник наблюдал за приближением иранских кораблей к танкерам, однако о фиксации им самой атаки ничего не известно. Иранцы запустили по дрону ракету класса «земля — воздух», однако...