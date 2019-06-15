Генерал США в отставке, экс-директор ЦРУ Дэвид Петрэус и бывший посол Штатов на Украине Джон Хёрбст посетили район проведения украинской операции объединённых сил в Донбассе. Там им показали «неопровержимые доказательства» российской агрессии.
В частности, продемонстрированы захваченные у противника отдельные образцы вооружения и военной техники, что применяется российскими оккупационными силами на территории Луганской и Донецкой областей, — говорится в сообщении штаба операции в Facebook.
Американская делегация посетила Авдеевку, где состоялась встреча с военнослужащими Вооружённых сил Украины.
Хёрбст в настоящее время является директором Евразийского центра «Атлантического совета», а Петрэус — членом его наблюдательного совета.
Ранее News.ru писал, что в неподконтрольных Киеву самопровозглашённых республиках Донбасса продолжают фиксировать увеличение украинских войск на линии соприкосновения, в нарушение Минских договорённостей. 13 июня туда прибыла внушительная колонна военной техники украинских силовиков.