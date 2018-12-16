Экс-дипломат: Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте

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Пётр Порошенко

Бывший украинский дипломат Олег Волошин заявил, что президент Украины Пётр Порошенко предпочёл не присутствовать на дебатах в Европарламенте, так как испугался критики. Они были посвящены итогам выполнения Киевом соглашения об ассоциации с ЕС и формально на них должен был присутствовать лидер Украины.

«Он вместо этого поехал в Брюссель. Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого», — отметил Волошин в интервью деловому порталу «Капитал».

На заседании обсуждалось убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, коррупция на Украине, а также проблема с электронными декларациями чиновников.

Нападение на активистку произошло утром 31 июля возле её дома. Неизвестный молодой человек выскочил из кустов и облил Гандзюк серной кислотой из литровой банки. Химическое вещество попало на голову, спину, руку и частично на лицо. 4 ноября стало известно о смерти 33-летней советницы.

Спустя месяц, как заявил глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко, все заказчики и организаторы убийства Гандзюк были установлены, писал News.ru.