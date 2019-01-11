Экс-депутат Рады предсказал крах Украине

https://news.ru/storage/news/167bd85bd72db97daa2b376e5ee1b40b/c503165f-0f30-4670-9fb0-c68b6d5078d4_850.jpg Vadim Kot/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разрыв оставшихся договоров с Россией приведёт к коллапсу на Украине. От этого решения пострадают обычные люди, так как все соглашения связаны с машиностроением, социальными и гуманитарными вопросами, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, назвав это решение — «антироссийской истерией».

«Есть такая пословица: „Назло врагам отморожу себе уши“. Вот по этому принципу и живёт сегодня украинская власть», — подчеркнул Журавко.

Политик подчеркнул, что власти Украины уже привели страну к плачевным результатам «заложив» её под Международный валютный фонд.

«Киевский режим загнал украинцев в ловушку: реальные доходы украинцев, согласно прогнозам, в перспективе будут только сокращаться, а цены на продукты, товары и услуги будут расти», — считает Журавко.

Он напомнил, что за пять лет минимальная пенсия на Украине сократилась с $118 до $53, прожиточный минимум — с $147 до $65, информирует Nation News.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак анонсировал разрыв около 40 соглашений с Москвой. По его словам, такое решение власти приняли на фоне прекращения Договора о дружбе между Россией и Украиной, писал News.ru.