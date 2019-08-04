https://static.news.ru/photo/5f1561fe-b69d-11e9-b42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские власти ведут экономическую и миграционную политику, которая способствует оттоку профессионалов за рубеж. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, комментируя высказывание главы МИДа Павла Климкина о бегстве украинцев за рубеж.

С точки зрения минусов мы теряем квалифицированные кадры. Уезжают подготовленные специалисты, которые претендуют на высокий уровень заработной платы, — заявил он в интервью « Национальной службе новостей ».

Однако, как заметил Килинкаров, у этого явления есть и плюсы. По его словам, они заключаются в том, что деньги, заработанные в других странах, украинцы привозят на родину. По его данным, такие граждане дают бюджету страны порядка $12 млрд.

В краткосрочной перспективе мы получаем финансовый ресурс, которым поддерживается страна, — заметил он.

При этом экс-депутат отметил, что это не может продолжаться бесконечно: рано или поздно украинцы заберут свои семьи и уедут из страны окончательно.

Ранее Климкин рассказал о массовом бегстве жителей страны за границу. По словам дипломата, уже через несколько лет за пределами родины будет жить половина украинцев, писал News.ru.