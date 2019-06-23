https://static.news.ru/photo/4c619f44-9584-11e9-9ea5-fa163e074e61_1024.jpg Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Происходящие в Грузии события являются логическим завершением военно-политической авантюры Михаила Саакашвили. Такое мнение высказал директор тбилисского Института стратегии управления, экс-депутат парламента страны Пётр Мамрадзе. По его словам, сторонники бывшего президента готовились к этому уже очень давно.

Конечно, сообщники Саакашвили готовились — и флаг был готов, чтобы завернуться. Это тот случай, когда «патриотизм — другое убежище негодяев». Наша новая власть за эти шесть с лишним лет сделала все возможное, чтобы сохранить нацистскую группировку как своих оппонентов. У них полюбовное деление финансовых потоков — об этом все говорят, и это очевидно«, — заявил он в интервью РЕН ТВ .

При этом эксперт отметил, что спрашивать со сторонников Саакашвили нечего. Вместо этого нужно обратить внимание на правящую группировку «Мечта», которая позволила всему этому случиться.

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП. Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в протестах Россию. В итоге Москва рекомендовала россиянам не посещать Грузию и прервала воздушное сообщение с Тбилиси, писал News.ru.