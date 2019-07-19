Глава ведомства, отвечающего за порты на территории иранской провинции Хормозган, заявил, что все члены экипажа задержанного британского танкера останутся на борту до конца расследования.
В настоящий момент на судне, пришвартованном в порту Бендер-Аббас, находятся 23 человека, сообщает агентство
Как писал News.ru ранее, США разрабатывают военную операцию под названием «Страж». Её целью является обеспечение безопасности морских путей на Ближнем Востоке. «Страж» стал реакцией Белого дома на задержание иранскими военными британского танкера.