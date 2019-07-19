Фото: Erwin Willemse/MarineTraffic.com

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объяснил, почему американцы не намерены предоставлять продовольствие беженцам в лагере Эр-Рукбан. Он находится в подконтрольном США районе на юге Сирии, однако оказание помощи людям будет выглядеть так, будто американские войска не собираются покидать страну.

Такое мнение дипломат высказал в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо), сообщает ТАСС. Если бы им оказали содействие в перевозке, они бы вернулись. Но мы...