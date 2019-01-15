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ЕК готовится к неконтролируемому Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

в мире [ версия для печати ]

Риск неупорядоченного выхода Великобритании из Европейского союза вырос после голосования против согласованной сделки королевства с Брюсселем, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Хотя мы не хотим, чтобы это произошло, Еврокомиссия активизирует подготовку, чтобы гарантировать, что ЕС полностью готов [к этому]», — говорится в распространённом заявлении еврокомиссара.

Юнкер отметил, что сожалеет о результатах голосования.

Ранее News.ru сообщал, что глава Евросовета Дональд Туск признал невозможным соглашение об условиях Brexit.

Ранее, 15 января, британский парламент проголосовал против предложенного премьером Терезой Мэй соглашения с Евросоюзом по выходу страны из содружества. За него выступили 202 парламентария, против — 432. Таким образом, оказался открытым путь для самых разных вариантов развития событий — от «жёсткого» выхода из ЕС до его переноса или отмены процедуры вовсе.


#Brexit #еврокомиссия
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