ЕК готовится к неконтролируемому Brexit

Риск неупорядоченного выхода Великобритании из Европейского союза вырос после голосования против согласованной сделки королевства с Брюсселем, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
«Хотя мы не хотим, чтобы это произошло, Еврокомиссия активизирует подготовку, чтобы гарантировать, что ЕС полностью готов [к этому]», — говорится в распространённом заявлении еврокомиссара.
Юнкер отметил, что сожалеет о результатах голосования.
Ранее News.ru сообщал, что глава Евросовета Дональд Туск признал невозможным соглашение об условиях Brexit.
Ранее, 15 января, британский парламент проголосовал против предложенного премьером Терезой Мэй соглашения с Евросоюзом по выходу страны из содружества. За него выступили 202 парламентария, против — 432. Таким образом, оказался открытым путь для самых разных вариантов развития событий — от «жёсткого» выхода из ЕС до его переноса или отмены процедуры вовсе.