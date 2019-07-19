https://static.news.ru/photo/72c95876-abcc-11e9-b9ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wu Huiwo/Global Look Press

Министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри провёл встречу с английским послом Джеффри Адамсом. Он заявил о недовольстве решением авиакомпании British Airways приостановить полёты в столицу страны.

Он высказался против отмены рейсов без специального уведомления, направленного компетентным органам Египта, передаёт РИА Новости . Представитель Великобритании принёс свои извинения.

Решение приостановить полёты британской компании не связаны с мерами безопасности в египетских аэропортах, особенно учитывая модернизацию этой системы во всех воздушных гаванях Египта, — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что комиссия из Британии убедилась в этом лично. Страны пришли к соглашению о совместной работе над решением проблемы, заключил Адамс.