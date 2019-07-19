Министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри провёл встречу с английским послом Джеффри Адамсом. Он заявил о недовольстве решением авиакомпании British Airways приостановить полёты в столицу страны.
Он высказался против отмены рейсов без специального уведомления, направленного компетентным органам Египта, передаёт
Решение приостановить полёты британской компании не связаны с мерами безопасности в египетских аэропортах, особенно учитывая модернизацию этой системы во всех воздушных гаванях Египта, — подчеркнул дипломат.
Он отметил, что комиссия из Британии убедилась в этом лично. Страны пришли к соглашению о совместной работе над решением проблемы, заключил Адамс.
Как писал News.ru ранее, национальный перевозчик Великобритании