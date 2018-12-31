Египет сообщил о задержании Ираном своих рыбаков

https://news.ru/storage/news/0ef9686c3c0d126083f3f1b69e567c5c/2d5907a9-376c-4521-9fcd-0d1f3af37206_850.jpg Sergio Pitamitz/Danita Delimont/Glibal Look Press

МИД Египта заявил о задержании властями Ирана египетских рыбаков в Персидском заливе. Их обвинили в «нарушении территориальных вод Ирана».

Судно, на котором находились египетские рыбаки, было задержано у острова Фарес, о чём сообщают египетские власти. Сколько египтян на тот момент находилось на борту, не уточняется, но известно, что судно было зарегистрировано в Саудовской Аравии, сообщает газета «Аль-Ватан».

Иранские власти сейчас расследуют происшествие. МИД Египта сообщил, что дипломаты постоянно находятся в контакте с иранскими властями и делают всё возможное, чтобы освободить рыбаков.

Ранее News.ru сообщал, что вокруг Красного моря и Аденского залива формируется новый региональный блок под руководством Саудовской Аравии, что частично отражает её соперничество с Объединёнными Арабскими Эмиратами. ОАЭ, как показал конфликт в Йемене, не хотят считаться с чьими-либо интересами в регионе вопреки дружелюбной риторике.