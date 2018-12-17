Единственный ракетный катер Украины остался без ракет

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Единственный ракетный катер Военно-морского флота (ВМС) Украины «Прилуки» остался без пусковых контейнеров КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит».

По данным Украинского военного портала, демонтаж был произведён в связи с заменой устаревшего вооружения разработки 1950-х годов на современное.

Предполагается, что на катер будут установлены пусковые контейнеры для противокорабельных ракет «Нептун» украинского производства, однако в настоящее время эти ракеты, разработанные на основе советской и российской ракеты Х-35, даже не прошли госиспытаний.

Український катер «Прилуки» тимчасово втратив статус «ракетний» - з нього були демонтовані пускові контейнери для застарілих та відсутніх в Україні ПКР «Терміт»



Тепер чекаємо на встановлення відповідних для вітчизняних ракет «Нептун»?



Детальніше: https://t.co/Ag8JHgD62x pic.twitter.com/dvW1iVNhMh — Мілітарний портал (@mil_in_ua) December 15, 2018

В начале декабря министр обороны Украины Степан Полторак сообщил о начале испытаний нового берегового противокорабельного комплекса «Нептун» с крылатой ракетой дальностью до 300 километров. Он рассказал, что после запуска на юге Одессы ракета успешно поразила цель на расстоянии 280 километров.

Ранее News.ru писал о том, что главный конструктор украинского судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», ранее принадлежавшего президенту страны Петру Порошенко, Сергей Белозубенко рассказал о недостатках бронекатеров типа «Гюрза-М». По его словам, главным минусом является отсутствие системы с автоматическим наведением ракет. На боевых модулях установлены направляющие, но на Украине просто нет таких ракет, которые могли бы на море поражать цель.