USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,862.32 $
МОСКВА-6°C14:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

«Джуманджи» продолжится с Дэнни Де Вито

Дэнни Де Вито Clemens Niehaus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дэнни Де Вито

в мире [ версия для печати ]

Дэнни Де Вито присоединился к актёрскому составу нового фильма из киноэпопеи «Джуманджи». Сюжет создатели картины держат в строжайшем секрете, поэтому пока что неизвестно, какая именно роль досталась Де Вито.

Несмотря на то, что лента станет третьей во вселенной магической игры, её называют сиквелом, так как она является прямым продолжением новой истории, которая была начата в ленте «Джуманджи: Зов джунглей». В уже знакомых образах вернутся Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан. Режиссёр «Зова джунглей» Джейк Кэздан вновь займёт режиссёрское кресло, сообщает Variety.

Отсылки к оригинальной истории, которая вышла на широкие экраны ещё в 1995 году, содержались в фильме 2017 года, однако больше к ней, судя по всему, возвращаться не будут.

История, послужившая новым началом вселенной Джуманджи, при бюджете в $90 млн собрала в США $317 млн, а с выходом на международный рынок сумма сборов увеличилась до $769 млн. В конечном итоге лента лишь немного не дотянула до миллиарда, поэтому кинобоссы Sony Pictures без промедлений начали работу над продолжением.

Предполагается, что оно выйдет на широкий экран уже в декабре этого года.

Ранее News.ru рассказывал, что в ближайшее время стоит ожидать и перезапуск знаменитой кинофраншизы «Один дома». В одной из ролей снимется и повзрослевший Маколей Калкин.


#кинематограф #Джуманджи #ДэнниДеВито #SonyPictures
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
в мире 17:30, 21 декабря 2018
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 14:11, 21 сентября 2018
Дэнни Де Вито спас Майкла Дугласа от смерти
Актёр не растерялся и привёл картонную копию девушки в бар
в мире 15:39, 5 июня 2018
Школьница пришла на выпускной с картонным Дэнни ДеВито
Актёр не растерялся и привёл картонную копию девушки в бар
Лента новостей
в мире 14:33
РПЦ назвала «бессильным» томос для Украины
общество 14:30
Роспотребнадзор хочет защитить геном россиян
спорт 14:27
ЦСКА сохранит постоянно травмирующегося Эрнандеса
общество 14:26
Хуснуллин поделился планами по реновации на 2019 год
в мире 14:19
«Русский след» нашли в Германии в сливе данных Меркель
Другие новости
в мире 14:33
РПЦ назвала «бессильным» томос для Украины
в мире 14:19
«Русский след» нашли в Германии в сливе данных Меркель
в мире 14:18
Талибы снова бесчинствуют в Афганистане
в мире 14:05
Томос об автокефалии новой церкви Украины подписан
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top