«Джуманджи» продолжится с Дэнни Де Вито

https://news.ru/storage/news/019963f97f15344540ad83b24aab4615/ab541a32-7d7e-4198-85ca-fab8d387c9d6_850.jpg Clemens Niehaus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дэнни Де Вито

Дэнни Де Вито присоединился к актёрскому составу нового фильма из киноэпопеи «Джуманджи». Сюжет создатели картины держат в строжайшем секрете, поэтому пока что неизвестно, какая именно роль досталась Де Вито.

Несмотря на то, что лента станет третьей во вселенной магической игры, её называют сиквелом, так как она является прямым продолжением новой истории, которая была начата в ленте «Джуманджи: Зов джунглей». В уже знакомых образах вернутся Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан. Режиссёр «Зова джунглей» Джейк Кэздан вновь займёт режиссёрское кресло, сообщает Variety.

Отсылки к оригинальной истории, которая вышла на широкие экраны ещё в 1995 году, содержались в фильме 2017 года, однако больше к ней, судя по всему, возвращаться не будут.

История, послужившая новым началом вселенной Джуманджи, при бюджете в $90 млн собрала в США $317 млн, а с выходом на международный рынок сумма сборов увеличилась до $769 млн. В конечном итоге лента лишь немного не дотянула до миллиарда, поэтому кинобоссы Sony Pictures без промедлений начали работу над продолжением.

Предполагается, что оно выйдет на широкий экран уже в декабре этого года.

Ранее News.ru рассказывал, что в ближайшее время стоит ожидать и перезапуск знаменитой кинофраншизы «Один дома». В одной из ролей снимется и повзрослевший Маколей Калкин.