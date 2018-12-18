Джорджа Лукаса признали богатейшей знаменитостью

Американский кинорежиссёр Джордж Лукас второй год подряд остаётся самой богатой знаменитостью. Его состояние оценивается в $5,4 млн. Весь список состоит из десяти богатейших селебрити, чьи общие доходы достигают $18,7 млрд.
В тройку лидеров, по версии журнала Forbes, попали режиссёр Стивен Спилберг ($3,7 млрд) и телеведущая Опра Уинфри ($2,8 млрд).
В перечень также вошли баскетболист Майкл Джордан, модель Кайли Дженнер, рэперы Jay-Z и Diddy, шоумен Дэвид Копперфильд, гольфист Тайгер Вудс и автор детективных романов Джеймс Паттерсон.
Обязательным критерием для попадания в рейтинг является гражданство США.
Ранее News.ru писал, что Forbes подвёл итоги года, подсчитав деньги богатейших моделей мира. С большим отрывом в этом рейтинге победила сестра шоу-дивы Ким Кардашьян Кендалл Дженнер.