Джорджа Лукаса признали богатейшей знаменитостью

https://news.ru/storage/news/fb9319094496438f77eec64556ca7e2f/87467cba-c3ce-40cf-9d62-535e006944f5_850.jpg Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Regina Wagner

Американский кинорежиссёр Джордж Лукас второй год подряд остаётся самой богатой знаменитостью. Его состояние оценивается в $5,4 млн. Весь список состоит из десяти богатейших селебрити, чьи общие доходы достигают $18,7 млрд.

В тройку лидеров, по версии журнала Forbes, попали режиссёр Стивен Спилберг ($3,7 млрд) и телеведущая Опра Уинфри ($2,8 млрд).

В перечень также вошли баскетболист Майкл Джордан, модель Кайли Дженнер, рэперы Jay-Z и Diddy, шоумен Дэвид Копперфильд, гольфист Тайгер Вудс и автор детективных романов Джеймс Паттерсон.

Обязательным критерием для попадания в рейтинг является гражданство США.

Ранее News.ru писал, что Forbes подвёл итоги года, подсчитав деньги богатейших моделей мира. С большим отрывом в этом рейтинге победила сестра шоу-дивы Ким Кардашьян Кендалл Дженнер.