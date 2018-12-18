USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Джорджа Лукаса признали богатейшей знаменитостью

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Regina Wagner

в мире [ версия для печати ]

Американский кинорежиссёр Джордж Лукас второй год подряд остаётся самой богатой знаменитостью. Его состояние оценивается в $5,4 млн. Весь список состоит из десяти богатейших селебрити, чьи общие доходы достигают $18,7 млрд.

В тройку лидеров, по версии журнала Forbes, попали режиссёр Стивен Спилберг ($3,7 млрд) и телеведущая Опра Уинфри ($2,8 млрд).

В перечень также вошли баскетболист Майкл Джордан, модель Кайли Дженнер, рэперы Jay-Z и Diddy, шоумен Дэвид Копперфильд, гольфист Тайгер Вудс и автор детективных романов Джеймс Паттерсон.

Обязательным критерием для попадания в рейтинг является гражданство США.

Ранее News.ru писал, что Forbes подвёл итоги года, подсчитав деньги богатейших моделей мира. С большим отрывом в этом рейтинге победила сестра шоу-дивы Ким Кардашьян Кендалл Дженнер.


#рейтинги #forbes #режиссер
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
культура 20:38, 5 декабря 2018
Forbes назвал самых дорогих музыкантов этого года
в мире 22:45, 3 декабря 2018
Семилетний YouTube-блогер возглавил рейтинг Forbes
в мире 21:33, 24 октября 2018
Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактёров
Лента новостей
технологии 17:06
VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
Другие новости
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top