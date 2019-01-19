Джордж Буш последовал примеру Трампа

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Бывший президент США — Джордж Буш-младший купил пиццу для сотрудников Секретной службы. Агентам приходится работать бесплатно из-за шатдауна Трампа.

Политик лично принёс несколько коробок с фастфудом и поблагодарил граждан за то, что они нашли в себе силы трудиться. Фото опубликовано на официальной странице 43-го главы Белого дома в Instagram.

«Пришло время всем сторонам забыть о политике, собраться вместе и разобраться с этим шатдауном», — гласит комментарий под снимком.

За несколько дней до этого нынешний глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заказал за свои деньги несколько сотен гамбургеров, чтобы накормить игроков студенческой футбольной команды Clemson Tigers. Спортсмены выиграли национальное первенство и побили вековой рекорд страны по количеству побед.

Ранее News.ru сообщал о сборе средств на кирпичи в Штатах. Инициатива принадлежит Трампу, чьё состояние официально оценивается в $3 млрд. Причём камни бывшему шоумену нужны не для строительства стены на границе с Мексикой, а «на подарки» демократам, отказывающимся это самое заграждение возводить.