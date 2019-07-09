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Необходимость вывести Великобританию из ЕС без соглашения с Брюсселем может потребовать приостановки работы парламента Великобритании. Такую вероятность не исключил лидер гонки за кресло британского премьера, экс-глава Форин-офиса Борис Джонсон.

25 июля британский парламент уходит на каникулы и вернётся только 3 сентября, а установленный Евросоюзом крайний срок выхода Великобритании из ЕС — 31 октября.

Я ничего не исключаю. На данном этапе переговоров Британии было бы очень странно ослаблять собственные позиции, — цитирует Джонсона РИА Новости.

Ранее действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Brexit стал существенной проблемой для союза Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, писал News.ru.