Необходимость вывести Великобританию из ЕС без соглашения с Брюсселем может потребовать приостановки работы парламента Великобритании. Такую вероятность не исключил лидер гонки за кресло британского премьера, экс-глава Форин-офиса Борис Джонсон.
25 июля британский парламент уходит на каникулы и вернётся только 3 сентября, а установленный Евросоюзом крайний срок выхода Великобритании из ЕС — 31 октября.
Я ничего не исключаю. На данном этапе переговоров Британии было бы очень странно ослаблять собственные позиции, — цитирует Джонсона РИА Новости.
Ранее действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Brexit стал существенной проблемой для союза Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, писал News.ru.