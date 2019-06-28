https://static.news.ru/photo/ea3f4288-9b20-11e9-a537-fa163e074e61_1024.jpg Джоко Видодо Фото: Agung Kuncahya B/Xinhua/Global Look Press

Действующий президент Индонезии Джоко Видодо остаётся ещё на один срок. Официальные результаты выборов, прошедших 17 апреля, объявили в Центральной избирательной комиссии страны.

Пара кандидатов на пост президента и вице-президента Джоко Видодо и Мааруф Амин, набрав 55,5% голосов избирателей, становится победителем прошедшего единого дня голосования, — сказал председатель ЦИК Ариф Будиман в прямом эфире национального телевидения.

Итоги выборов президента были озвучены ещё 21 мая, но результаты были пересчитаны из-за жалобы оппозиционного кандидата Прабово Субианто, который обратился в Конституционный суд.

17 апреля кандидат от оппозиции Прабово Субианто заявил о своей победе на выборах, отметив, что в случае проигрыша на улицы выйдут десятки тысяч его сторонников, однако Джоко Видодо заявил, что за него и баллотировавшегося совместно кандидата в вице-президенты Мааруфа Амина проголосовало на 9% больше избирателей, чем за оппонента Прабово Субианто, писал News.ru.