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Джеффри Раша обвинили в домогательствах

Джеффри Раш Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джеффри Раш

в мире [ версия для печати ]

Актриса Яэль Стоун обвинила своего коллегу Джеффри Раша в домогательствах. По словам девушки, лауреат «Оскара» подглядывал за ней в душе, танцевал голым в гримёрке и отправлял ей неприличные сообщения.

Описанные случаи происходили в 2010–2011 годах, передаёт The New York Times слова австралийской кинозвезды. Тогда они вместе работали над театральной постановкой «Записки сумасшедшего».

Сам Раш утверждает, что все слова артистки вырваны из контекста. Он не признаёт обвинения, однако извинился перед ней.

Ранее News.ru сообщал, что Раш намерен судиться с австралийской газетой The Daily Telegraph. Он подал иск на издание после публикации в нём материала, в котором рассказывалось о его «недостойном поведении». Актёр заверил, что приведённые в статье факты являются ложными.


#домогательства #джеффрираш
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