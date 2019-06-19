Индонезийские власти планируют начать перенос столицы страны из Джакарты в другой город в 2021 году, заявил министр планирования национального развития Бамбанг Броджонегоро.
По его словам, власти надеются завершить этот процесс к 2024 году. Он также уточнил, что новый главный город государства появится на острове Калимантан, а сам перенос обойдётся стране в $32,5 млрд, передаёт
Ранее News.ru писал, что число пострадавших в результате столкновений протестующих с полицией в Джакарте превысило 900 человек, восемь погибли. Акции протеста в Джакарте начались после объявления окончательных итогов выборов президента Индонезии.