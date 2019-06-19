https://static.news.ru/photo/3733b512-9269-11e9-831a-fa163e074e61_1024.jpg Порт Джакарта Фото: cloud.shepherd/CC BY 2.0/flickr.com

Индонезийские власти планируют начать перенос столицы страны из Джакарты в другой город в 2021 году, заявил министр планирования национального развития Бамбанг Броджонегоро.

По его словам, власти надеются завершить этот процесс к 2024 году. Он также уточнил, что новый главный город государства появится на острове Калимантан, а сам перенос обойдётся стране в $32,5 млрд, передаёт Xinhuanet .

Ранее News.ru писал, что число пострадавших в результате столкновений протестующих с полицией в Джакарте превысило 900 человек, восемь погибли. Акции протеста в Джакарте начались после объявления окончательных итогов выборов президента Индонезии.