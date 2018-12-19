Джабаров: вывод войск США пойдёт на пользу Сирии

https://news.ru/storage/news/ffbb0ca9705cdaa629125ae3a6320a38/c7ac1d4a-65a1-4cdd-9318-5a278ce33572_850.jpg The U. S. Army/flickr.com

Указание американского президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии пойдёт на пользу и урегулирует ситуацию в республике, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если на самом деле американцы выведут свои войска, я думаю, это будет способствовать только стабилизации ситуации в Сирии, потому что реально в последнее время они, к сожалению, там борьбой с терроризмом уже не занимались, а занимались тем, что прикрывали отдельных боевиков, отдельную неконструктивную и агрессивную оппозицию», — цитирует «Интерфакс» сенатора.

Как писал News.ru ранее, глава Белого дома распорядился полностью вывести войска США из Сирии. Союзники Вашингтона уже получили официальные сообщения о решении главнокомандующего. Лидер страны также заявил о победе над «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ) на территории САР.