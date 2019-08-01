https://static.news.ru/photo/a0ed7d3c-b459-11e9-b967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Risinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аляску накрыл дым от лесных пожаров в Сибири, который смешался со смогом от местных горящих лесов, рассказал специалист по изучению атмосферы Центра космических полётов имени Годдарда Колин Сефтор.

Также дым можно увидеть на западном побережье Канады, в Тихом океане, над Сиэтлом и Ванкувером, передаёт сайт NASA .

Как ранее писал News.ru, предложение помочь с тушением пожаров в Сибири, которое президент США Дональд Трамп сделал своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, выглядело как минимум неожиданно. В условиях набирающей темпы предвыборной борьбы за кресло президента в США главе Белого дома меньше всего полезны внезапные инициативы на российском направлении. Подброшенная им идея в этом контексте выглядит смелой провокацией демократического лагеря и, если вдуматься, серьёзным противоречием в «климатической» повестке.