Аляску накрыл дым от лесных пожаров в Сибири, который смешался со смогом от местных горящих лесов, рассказал специалист по изучению атмосферы Центра космических полётов имени Годдарда Колин Сефтор.
Также дым можно увидеть на западном побережье Канады, в Тихом океане, над Сиэтлом и Ванкувером, передаёт сайт
Как ранее писал News.ru, предложение помочь с тушением пожаров в Сибири, которое президент США Дональд Трамп сделал своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, выглядело как минимум неожиданно. В условиях набирающей темпы предвыборной борьбы за кресло президента в США главе Белого дома меньше всего полезны внезапные инициативы на российском направлении. Подброшенная им идея в этом контексте выглядит смелой провокацией демократического лагеря и, если вдуматься, серьёзным противоречием в «климатической» повестке.