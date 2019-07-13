https://static.news.ru/photo/fc6c80c6-a500-11e9-aac5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Представитель немецкого МИДа Кристофер Бургер заявил, что Германия приветствует телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Дипломат отметил, что Берлин поддерживает продолжение переговоров в «нормандском формате».

Мы ясно заявляли, что поддерживаем прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине, — цитирует Бургера ТАСС .

По словам Бургера, для прогресса в Минском процессе нужно проведения прямых переговоров между сторонами, которые подписали соглашение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 11 июля Путин и Зеленский провели телефонные переговоры. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Песком отметил, что лидеры условились продолжать контакты в «нормандском формате», а также обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, писал News.ru.