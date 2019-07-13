Представитель немецкого МИДа Кристофер Бургер заявил, что Германия приветствует телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Дипломат отметил, что Берлин поддерживает продолжение переговоров в «нормандском формате».
Мы ясно заявляли, что поддерживаем прямые переговоры по урегулированию конфликта на Украине, — цитирует Бургера
ТАСС.
По словам Бургера, для прогресса в Минском процессе нужно проведения прямых переговоров между сторонами, которые подписали соглашение.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 11 июля Путин и Зеленский провели телефонные переговоры. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
Песком отметил, что лидеры условились продолжать контакты в «нормандском формате», а также обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, писал News.ru.