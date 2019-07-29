https://static.news.ru/photo/71b2e158-b2a4-11e9-8bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Дым от бушующих в России лесных пожаров может достигнуть Аляски. Об этом заявили экологи международной организации Greenpeace . По их данным, это может произойти уже 30 июля.

Несколькими днями ранее дым от пожаров в Сибири перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье. Сейчас он снова повернул на восток, и мы видим его шлейф, который читается до Аляски, — рассказал « Коммерсанту » руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин.

Ранее News.ru писал, что режим ЧС ввели в трёх регионах России из-за лесных пожаров. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае, Иркутской области, а также частично в Бурятии. Стихия охватила около 3 млн гектаров тайги. Спасатели зафиксировали 500 очагов.