Двум россиянам предъявлено обвинение по делу о взрывах во время праздничного фейерверка в Минске. Об этом сообщили в российском посольстве в Белоруссии.
Обвинение предъявлено, следственные действия продолжаются. Обвинение предъявлено в пятницу, — сообщил источник РИА Новости в дипмиссии.
Подозреваемые по данному делу были задержаны и заключены под стражу 11 июля. Главной причиной ЧП следствие считает ненадлежащее качество пиротехнических материалов. Однако специалистам ещё предстоит установить, была ли пиротехника изначально бракованной или стала такой впоследствии, отмечает RNS.
Инцидент произошёл во время фейерверка в честь Дня независимости Белоруссии 3 июля. В результате взрыва зарядов салюта было ранено около десяти человек, пятеро были госпитализированы. Жертвой ЧП стала женщина 1955 года рождения.
Ранее, как писал News.ru, в Министерстве обороны Белоруссии заявили, что взорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены у российских поставщиков. По данным ведомства, изделия были приобретены у ОАО «Пиро-Росс» (Сергиев Посад).