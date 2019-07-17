https://static.news.ru/photo/96b3779e-a86b-11e9-8f57-fa163e074e61_1024.jpg Фото: sk.gov.by

Двум россиянам предъявлено обвинение по делу о взрывах во время праздничного фейерверка в Минске. Об этом сообщили в российском посольстве в Белоруссии.

Обвинение предъявлено, следственные действия продолжаются. Обвинение предъявлено в пятницу, — сообщил источник РИА Новости в дипмиссии.

Подозреваемые по данному делу были задержаны и заключены под стражу 11 июля. Главной причиной ЧП следствие считает ненадлежащее качество пиротехнических материалов. Однако специалистам ещё предстоит установить, была ли пиротехника изначально бракованной или стала такой впоследствии, отмечает RNS .

Инцидент произошёл во время фейерверка в честь Дня независимости Белоруссии 3 июля. В результате взрыва зарядов салюта было ранено около десяти человек, пятеро были госпитализированы. Жертвой ЧП стала женщина 1955 года рождения.

Ранее, как писал News.ru, в Министерстве обороны Белоруссии заявили, что взорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены у российских поставщиков. По данным ведомства, изделия были приобретены у ОАО «Пиро-Росс» (Сергиев Посад).