https://static.news.ru/photo/d3b37fc4-b232-11e9-aa3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Два американских военнослужащих были убиты на территории Афганистана.

Согласно заявлению , опубликованному на сайте миссии НАТО в республике «Решительная поддержка», имена погибших не называются в течение суток после уведомления ближайших родственников об их смерти.

Обстоятельства гибели солдат в настоящее время неизвестны.

Операция «Решительная поддержка» направлена на обучение и оказание помощи правительственным силам Афганистана. Она стартовала зимой 2015 года. По некоторым данным, на территории республики сейчас находятся около 7,5 тысячи военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тысячи американских солдат.

Как писал News.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о решении американского лидера Дональда Трампа вывести войска из Афганистана до выборов президента в 2020 году.