Два американских военнослужащих были убиты на территории Афганистана.
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Обстоятельства гибели солдат в настоящее время неизвестны.
Операция «Решительная поддержка» направлена на обучение и оказание помощи правительственным силам Афганистана. Она стартовала зимой 2015 года. По некоторым данным, на территории республики сейчас находятся около 7,5 тысячи военнослужащих из стран НАТО и других государств, а также около 15,5 тысячи американских солдат.
Как писал News.ru, ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о решении американского лидера Дональда Трампа вывести войска из Афганистана до выборов президента в 2020 году.