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Двойное гражданство на Украине разрешат всем, кроме россиян

Павел Климкин Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Павел Климкин

в мире [ версия для печати ]

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за введение двойного гражданства для жителей страны, определив важное ограничение. Вторые паспорта разрешат получать всем, кроме обладателей российского.

«Никакого двойного гражданства для тех, кто с российскими паспортами на сегодня, пока есть агрессия, не может быть», — цитирует министра «112.Украина».

Глава МИДа отметил, что киевские власти планируют рассмотреть вопрос о критериях для получения двойного гражданства.

Сейчас на Украине запрещено иметь двойное гражданство, хотя в конституции не указано, какие санкции за это предусмотрены. Ранее Климкин предлагал сажать за это в тюрьму. Однако вступая в дискуссию о возможности легализации двойного гражданства, глава МИДа предложил украинцам сдать российские паспорта.


#украина #ГРАЖДАНСТВО #ПавелКлимкин
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