https://static.news.ru/photo/6aadb6dc-a5cd-11e9-9969-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Ровенской области Украины дети погибли из-за подрыва бомбы, которая лежала в сейфе их дедушки.

По информации полиции Ровенской области, 11-летняя девочка и 13-летний мальчик в гостях у бабушки и дедушки открыли металлический сейф на кухне. В нём они обнаружили коробку, в которую было встроено взрывное устройство.

Сообщается, что дети погибли на месте. Полицейские задержали их 59-летнего дедушку. Следователи выяснили, что он собирает различный металлолом, включая бомбы времён Втором мировой. Кроме того, на участке дома нашли ещё три взрывчатки. Пенсионеру предъявлено обвинение в умышленном убийстве.

Как ранее писал News.ru, частный дом родителей украинского лидера Владимира Зеленского в Кривом Роге проверяют из-за анонимного сообщения о минировании ряда объектов в этой местности. Неизвестный по телефону СБУ рассказал о заложенных бомбах в больнице, детсадах, роддоме, на вокзале и в гипермаркете.